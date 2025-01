https://fr.sputniknews.africa/20250121/trump-essayera-de-detacher-moscou-et-teheran-de-pekin-quil-considere-comme-son-rival-economique-1070295620.html

Trump essayera de détacher Moscou et Téhéran de Pékin "qu'il considère comme son rival économique"

C'est ce qu'a estimé au micro de Sputnik Afrique le politologue belge Michel Collon. 21.01.2025, Sputnik Afrique

Selon Michel Collon, cette stratégie est inspirée par Henry Kissinger qui disait: “Les Etats-Unis sont en déclin, on ne peut pas attaquer tout le monde en même temps" et proposait d’attirer Moscou "dans notre camp" pour isoler Pékin. "Je pense qu'on ne peut pas faire confiance à l'impérialisme des États-Unis", prévient l'essayiste en précisant que ce serait un danger si les gouvernements russe et iranien écoutaient "les belles paroles de Trump".

