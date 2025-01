https://fr.sputniknews.africa/20250121/quels-avantages-le-nigeria-apportera-t-il-aux-brics-1070297213.html

Quels avantages le Nigeria apportera-t-il aux BRICS?

Le Nigeria joue un rôle important dans le commerce mondial et la production de gaz et de pétrole, a déclaré à Sputnik Godwin Ibe, président de l'Organisation...

"En tant que deuxième producteur de pétrole et de gaz en Afrique et dixième au monde, le Nigeria joue un rôle clé dans la régulation des prix mondiaux du pétrole en tant que membre de l'Opep+", explique l'expert à Sputnik.Il ajoute que le pays est le plus peuplé d'Afrique et représente "une force importante".Le Nigeria est officiellement devenu le 9e pays partenaire des BRICS, a annoncé le 17 janvier la présidence brésilienne. La Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan avaient déjà reçu ce statut.

