Les forces armées burkinabè ont mené au moins 15 opérations antiterroristes en deux semaines

Des dizaines de terroristes ont été éliminés, et un important matériel de guerre a été saisi, relate l'agence AIB. 21.01.2025, Sputnik Afrique

Les militaires ont combiné des offensives terrestres et des frappes aériennes. Ces opérations ont eu lieu dans les régions du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun (ouest), de l'Est, du Centre-Est, du Sahel et du Nord.

