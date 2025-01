https://fr.sputniknews.africa/20250121/le-president-egyptien-felicite-trump-et-dit-esperer-renforcer-les-relations-strategiques-1070286484.html

Le Président égyptien félicite Trump et dit espérer "renforcer les relations stratégiques"

21.01.2025

2025-01-21T11:21+0100

2025-01-21T11:21+0100

2025-01-21T11:21+0100

afrique du nord

égypte

international

états-unis

donald trump

Selon le dirigeant égyptien, cette interaction intensifiée "sert les intérêts des deux peuples et renforce la sécurité et la stabilité dans notre région et dans le monde".

