Le "jusqu'au-boutisme va-t'en guerre" de Macron a deux raisons, selon un analyste belge

Sputnik Afrique

Procurer de grands bénéfices à l'industrie française de l'armement" et "agiter l'épouvantail russe" sont des raisons pour lesquelles Macron exhorte la France... 21.01.2025, Sputnik Afrique

Le Président français milite pour le réarmement de l'Europe face à la possible réduction du soutien américain sous Donald Trump pour deux raisons: il souhaite "procurer de grands bénéfices à l'industrie française de l'armement" et "avoir un ennemi et agiter l'épouvantail russe", a déclaré à Sputnik Afrique Michel Collon, essayiste et politologue belge, auteur du livre Ukraine, la guerre des images. En plus, Emmanuel Macron est "un Président assez affaibli, assez détesté", rappelle-t-il.Il y a toutes sortes de récits qui circulent en Europe occidentale: que "Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, qu'il va envahir l'Europe". "Il faut se rendre compte de toute cette propagande", a conclu l'expert.Le 20 janvier, le Président français avait présenté ses traditionnels vœux aux armées, traçant les grands axes d’actions pour les forces armées en 2025. Il avait notamment salué le réarmement de l'Europe, affirmant que l"'Europe ne peut espérer assurer sa paix et sa sécurité en continuant de dépenser moins que les autres continents ou espaces politiques".

