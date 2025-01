Le Ghana en force sur le semi-marathon Lafi 10 km de Ouagadougou

"C’est une grande satisfaction parce qu’il y a eu un grand engouement chez les enfants et chez les adultes. Côté technique, on a eu une meilleure organisation. Généralement au 1 km, on était à moins de 100 enfants. Mais cette année, ils étaient plus d’une centaine", a souligné le président du comité d’organisation, William Ouédraogo.