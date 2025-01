https://fr.sputniknews.africa/20250121/lafrique-se-noie-dans-la-decharge-de-la-mode-occidentale-1070294677.html

L'Afrique se noie dans la "décharge de la mode" occidentale

L'Afrique se noie dans la "décharge de la mode" occidentale

L'industrie textile locale peine à garder la tête hors de l'eau.Au Ghana, "les vêtements d'occasion n'ont pas seulement eu un impact sur notre industrie du vêtement et du textile, ils l'ont détruite", avance Nana Addo Tamakloe, fondateur et PDG de la Fashion Week d'Accra et propriétaire de Fashionghana. Chidera Muoka, ancien rédacteur en chef de Marie-Claire Nigeria, souligne l'impact perturbateur de l'afflux incontrôlé de vêtements d'occasion bon marché en provenance d'Europe et des États-Unis sur les industries textiles locales. Des fermetures d'usines et des pertes d'emplois généralisées au Ghana et au Nigeria seraient les conséquences directes de l'incapacité à concurrencer les bas prix des vêtements d'occasion, selon Kobenan Kouame Djabaho, ancien directeur de la marque A&P pour Da Viva et ancien cadre chez African Textile Ltd.

