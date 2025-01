https://fr.sputniknews.africa/20250121/la-france-veut-mobiliser-davantage-de-jeunes-volontaires-en-renfort-des-armees-1070296367.html

La France veut "mobiliser" davantage de jeunes volontaires "en renfort" des armées

Cette mesure est nécessaire face à une "accélération des périls" depuis le conflit en Ukraine, a déclaré Emmanuel Macron. 21.01.2025, Sputnik Afrique

"Nous devrons mieux détecter les volontaires", "les former et être capables de les mobiliser le jour venu", "en renfort des armées en métropole ou ailleurs", a déclaré Emmanuel Macron le 20 janvier en adressant ses traditionnels vœux aux armées, près de Rennes."L'accumulation des menaces" oblige la France à s'adapter, selon lui.Il ne s'agit pourtant pas du rétablissement du service national obligatoire, a-t-il ajouté. Les propositions seront présentées par le gouvernement et l'état-major des armées d'ici à mai.

