Donald Trump aura-t-il le temps suffisant pour faire l’essentiel de ce qu’il a promis?

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le général Dominique Delawarde évoque les probables évolutions des différents théâtres de conflits entretenus par les... 21.01.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/15/1070286872_23:0:743:405_1920x0_80_0_0_1736a5bcd2c1bd443c0b40be5bed90c3.png

Donald Trump aura-t-il le temps suffisant pour faire l’essentiel de ce qu’il a promis? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le général Dominique Delawarde évoque les probables évolutions des différents théâtres de conflits entretenus par les Occidentaux et l’Otan, dans le contexte de l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche qui ne manquera pas de provoquer des séismes. Néanmoins, "Trump n'a que peu de temps pour faire ce qu’il a promis".

"Je ne suis pas sûr que Trump puisse faire tous les miracles qu'on attend de lui", affirme à Radio Sputnik Afrique le général Dominique Delawarde, ancien chef Situation-Renseignement-Guerre électronique à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française. "On attend de lui qu'il mette l'état profond US à terre et qu'il se débarrasse des bellicistes néoconservateurs de l'administration américaine qui ont sévi sous l'administration Biden. Et puis qu’il nettoie aussi l'administration U.S de tous les gens qui s'y trouvent encore et qui défendent encore le concept du néoconservatisme, c'est à dire la suprématie des États-Unis sur le reste du monde à tout prix, y compris celui de la guerre", ajoute-t-il.Dans le même sens, il souligne que "le Président Trump va essayer avec quelques alliés fidèles comme Tulsi Gabbard, candidate au poste de directrice du renseignement national, et de Kash Patel au poste de directeur du FBI d’imposer le changement sans subir le même sort que des Kennedy. Mais, il faudrait d’abord que ces personnes réussissent à passer la barre du Congrès, en décrochant son approbation à occuper les postes que Trump souhaite qu'ils aient. Ce n’est pas encore gagné".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

