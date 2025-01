https://fr.sputniknews.africa/20250121/alger-exige-que-paris-assume-les-consequences-des-essais-nucleaires-de-la-periode-coloniale-1070290840.html

Alger exige que Paris assume les conséquences des essais nucléaires de la période coloniale

Paris doit assumer la responsabilité de l'élimination des conséquences de ses essais nucléaires réalisés dans le désert algérien pendant la période coloniale

Les habitants des régions algériennes où les essais français ont eu lieu pendant les années 1960 souffrent toujours de leurs conséquences néfastes, a déclaré Salah Goudjil président du Conseil algérien de la Nation, à l'issue d'une séance de l'Assemblée sur un texte de loi relatif à la gestion des déchets.Entre 1960 et 1966, la France a procédé à plus d'une dizaine d'essais nucléaires à In Ecker, dans le sud algérien.

