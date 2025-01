https://fr.sputniknews.africa/20250120/le-mali-creera-des-infrastructures-pour-assembler-les-armes-sur-son-territoire--1070265268.html

Le Mali créera des infrastructures pour assembler les armes sur son territoire

L'annonce a été faite par Assimi Goïta dans un discours à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'armée malienne. 20.01.2025, Sputnik Afrique

"En 2025, nous perfectionnerons davantage le processus d’équipement des forces armées et de sécurité avec la mise en place d’une industrie militaire nationale", a-t-il déclaré ce 20 janvier.Selon Assimi Goïta, l'État malien travaille à l’installation de "zones d’armement dotées d’unités d’assemblage d’armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, ainsi que de fabrication de munitions et d’explosifs à usage civil." De plus, l'armée malienne envisage d'acquérir des "équipements plus sophistiqués et de moderniser ses infrastructures." Le dirigeant malien a également salué la coopération militaire au sein de l'AES, qu'il a qualifiée de "prometteuse pour la stabilité et la prospérité de notre espace commun".

