La Chine salue le nouveau partenariat du Nigeria avec les BRICS

Le Nigeria est un pays en développement majeur et une force importante dans le Sud global, a indiqué ce lundi 20 janvier la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.La participation du Nigeria lui sera non seulement bénéfique concernant son propre développement, mais sert aussi l'intérêt commun des pays des BRICS et du Sud global, a ajouté la responsable.Il s’agit du neuvième État partenaire de l’organisation, avait annoncé plus tôt le ministère brésilien des Affaires étrangères.

