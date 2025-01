https://fr.sputniknews.africa/20250120/donald-trump-fera-son-retour-a-la-maison-blanche-dans-5-heures-1070266380.html

Donald Trump fera son retour à la Maison-Blanche dans 5 heures

À 78 ans, Donald Trump va devenir officiellement le 47e Président des États-Unis, après un premier passage à la Maison-Blanche entre 2017 et 2021. 20.01.2025, Sputnik Afrique

La cérémonie d'investiture débutera ce 20 janvier à midi précise, heure de Washington (17h00 GMT).Il sera néanmoins seulement la deuxième personne de l'histoire américaine à exercer deux mandats non pas consécutifs, mais avec une pause de 4 ans. Avant lui, seul Grover Cleveland avait réalisé cela, à la fin du XIXe siècle.Pour la première fois depuis 1985, la cérémonie d'investiture a été déplacée à l'intérieur du Capitole en raison d'une vague de froid qui devrait entraîner des températures négatives, autour de -4 degrés Celsius attendus dans la journée.Mais le premier jour du second mandat de Trump promet lui d'être chaud: une rafale de décrets présidentiels concernant l'immigration, l'énergie et le commerce devraient être signés.

