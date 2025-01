https://fr.sputniknews.africa/20250120/abandon-dun-monde-unipolaire-le-fait-que-le-nigeria-devient-partenaire-des-brics-en-temoigne-1070263686.html

L'adhésion du Nigeria aux BRICS en tant que pays partenaire est un signe "d'éloignement des principes d'un monde unipolaire", considère Maxime Petrov, attaché commercial de la Russie au Nigeria.

L’adhésion du Nigeria aux BRICS en tant que pays partenaire est "un signe du développement de processus beaucoup plus profond associé à un éloignement des principes d’un monde unipolaire", a expliqué à un média russe Maxime Petrov, attaché commercial de la Russie au Nigeria.Dans ce monde unipolaire, "les anciens colonisateurs distribuaient les étiquettes de pays développés, en développement et du tiers monde, après avoir pompé des rentes et des minéraux de pays soi-disant sous-développés un siècle plus tôt", a avancé Maxime Petrov."Aujourd'hui, les BRICS sont une alternative aux principes du néocolonialisme", promotionnés par l'Occident "à travers le système d'endettement asservissant du FMI et de la Banque mondiale", selon lui. Les BRICS représentent pour Abuja une "plateforme unique" pour développer le commerce, l’investissement et la coopération socio-économique, a fait savoir la diplomatie nigériane le 18 janvier.

