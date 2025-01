https://fr.sputniknews.africa/20250119/seoul-des-manifestants-attaquent-un-tribunal-en-reaction-a-la-detention-prolongee-de-yoon-suk-yeol-1070245330.html

Séoul: des manifestants attaquent un tribunal en réaction à la détention prolongée de Yoon Suk Yeol

Séoul: des manifestants attaquent un tribunal en réaction à la détention prolongée de Yoon Suk Yeol

Avec le mandat d’arrêt émis ce dimanche matin, la détention du Président sud-coréen Yoon Suk Yeol pourrait durer jusqu'à 20 jours. 19.01.2025, Sputnik Afrique

Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies devant un tribunal dans l’ouest de la capitale en scandant des slogans en soutien à M.Yoon, selon la police. Certains se sont engouffrés dans le bâtiment du tribunal et y ont brisé les vitres. Plus de 40 personnes ont été interpellées. Pour le moment, la police contrôle la situation. Il y a quelques semaines, Yoon Suk Yeol a brièvement imposé la loi martiale dans le pays. Le 15 janvier, il a été arrêté dans le cadre d'une affaire de mutinerie et suspendu de ses fonctions.

