Russie-USA: "la normalisation des relations n'est point possible", selon Medvedev

Russie-USA: "la normalisation des relations n'est point possible", selon Medvedev

La normalisation des relations Moscou-Washington "n'est point possible" dans les circonstances actuelles, selon le vice-président du Conseil de sécurité russe. 19.01.2025, Sputnik Afrique

Biden et son administration laissent en héritage à leurs successeurs tout un package de problèmes qui résonneront pendant des décennies, affirme le vice-président du Conseil de sécurité russe.Certes, "la guerre en Ukraine est très avantageuse pour les États-Unis du point de vue économique", mais cela ne compense pas ses répercussions politiques négatives et le risque d'un conflit nucléaire qu'elle engendre, explique Dmitri Medvedev."Les germes nocifs des décisions de l'administration Biden se feront ressentir encore longtemps" et entraveront le dialogue entre la Russie et les États-Unis. Dans ce contexte, "la normalisation des relations entre Moscou et Washington n'est point possible", conclut-il.

