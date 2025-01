https://fr.sputniknews.africa/20250119/les-brics-representent-pour-le-nigeria-une-plateforme-unique-pour-developper-le-commerce-1070251573.html

Les BRICS représentent pour le Nigéria une "plateforme unique" pour développer le commerce

Abuja a accepté le statut de pays partenaire des BRICS. 19.01.2025

Le Nigéria entend utiliser ce partenariat pour "promouvoir des objectifs communs" dans des domaines tels que️ le commerce et l’investissement,️ la sécurité énergétique,️ le développement des infrastructures, la technologie et le changement climatique. De plus, cela correspond aux aspirations du pays en matière de croissance inclusive et d’intégration régionale, selon le communiqué.Après avoir accepté le statut de pays partenaire, le Nigéria est ainsi devenu le 9e pays partenaire des BRICS, rejoignant la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, l’Ouganda et l’Ouzbékistan.

