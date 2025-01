https://fr.sputniknews.africa/20250119/la-theophanie-orthodoxe-celebree-dans-plusieurs-pays-dafrique---video-1070258836.html

La Théophanie orthodoxe célébrée dans plusieurs pays d'Afrique - vidéo

Les communautés orthodoxes du continent ont célébré la fête de la Théophanie orthodoxe de diverses manières. Sputnik Afrique fait un tour d'horizon. 19.01.2025, Sputnik Afrique

Très populaire en Russie, où les croyants plongent souvent dans l'eau glacée le 19 janvier, la fête de la Théophanie est aussi célébrée dans les communautés orthodoxes d'Afrique.KenyaL'exarque patriarcal d'Afrique, Constantin de Zaraïsk, a célébré la Divine Liturgie, le rite de la Grande Consécration de l'Eau, bénissant le lac Victoria. Le prêtre Guéorgui Maximov et le clergé local l'ont accompagné.TanzanieLa Maison Russe de Dar es Salaam, a organisé un événement pour les étudiants à la veille de la fête. On leur a expliqué la signification de la fête orthodoxe de la Théophanie et montré une vidéo d'étudiants africains nageant dans un trou de glace en Russie, pour cette célébration.La Maison russe a préparé de l'eau bénite avec 50 kg de glace. La température de l'eau était de 3 degrés (à une température extérieure de 30-32 degrés). Les Tanzaniens les plus courageux se sont aspergés d'eau glacée, comme le personnel russe de la Maison.En Russie, il ne s'agit pas seulement d'un divertissement, mais ce geste a une profonde signification spirituelle selon la tradition chrétienne orthodoxe. Cependant, des musulmans russes et des croyants de toutes les religions officielles de la Russie y participent.Un thé chaud a ensuite été servi et le documentaire d'Emir Kusturica "Le peuple du Christ. Notre temps" a été projeté.ZambieBarnabas Ntasha, doyen des paroisses de l'Exarchat patriarcal d'Afrique en Zambie, a célébré la Divine Liturgie dans la province de Copperbelt, située au nord de la capitale.Des citoyens zambiens, récemment convertis à l'orthodoxie, ont rejoint les célébrations de la Théophanie et ont organisé le versement de l'eau bénite pour la rémission des péchés et pour la joie des enfants présents.

