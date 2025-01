https://fr.sputniknews.africa/20250119/conflit-au-moyen-orient-le-plan-de-loccident-pour-semparer-des-ressources-selon-liran-1070257892.html

Conflit au Moyen-Orient: le plan de l'Occident pour s'emparer des ressources, selon Téhéran

Conflit au Moyen-Orient: le plan de l'Occident pour s'emparer des ressources, selon Téhéran

Sputnik Afrique

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, estime que le conflit au Moyen-Orient a éclaté en raison de l'ingérence des pays occidentaux, qui souhaitent accéder... 19.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-19T18:03+0100

2025-01-19T18:03+0100

2025-01-19T18:04+0100

massoud pezeshkian

iran

moyen-orient

pétrole

gaz

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/13/1070257537_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_ad12477620c80250c479720a32f1a03d.jpg

Le conflit au Moyen-Orient a été orchestré par l'Occident qui cherche à s'emparer des ressources de la région, notamment du pétrole et du gaz.C'est ce qu'a avancé le Président iranien à la télévision russe lors de sa visite officielle à Moscou."Ce qui se passe actuellement dans la région du Moyen-Orient, c'est un partage des zones d'influence par les puissances occidentales dans le but de s'infiltrer au Moyen-Orient, car c'est là que se trouvent les réserves de pétrole, de gaz et d'autres ressources minérales", indique Massoud Pezeshkian.

iran

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

massoud pezeshkian, iran, moyen-orient, pétrole, gaz