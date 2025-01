https://fr.sputniknews.africa/20250119/ces-grosses-economies-africaines-voient-leur-inflation-baisser-1070254140.html

Ces grosses économies africaines voient leur inflation baisser

Ces grosses économies africaines voient leur inflation baisser

Les principales locomotives de l'économie africaine comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie ou encore l'Éthiopie et le Maroc sont parvenues à freiner leur... 19.01.2025

L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et d'autres pays considérés comme les plus riches d'Afrique n'ont pas été épargnés par l'inflation, mais celle-ci a pu être freinée en 2024, relate Business Insider.Voici comment l'inflation a varié pour les grandes économies du continent entre 2023 et 2024:

