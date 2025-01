https://fr.sputniknews.africa/20250118/lexplosion-dun-camion-citerne-fait-au-moins-70-morts-au-nigeria-1070243928.html

L'explosion d'un camion-citerne fait au moins 70 morts au Nigeria

Plus de 70 personnes sont mortes brûlées vives après l'explosion d'un camion-citerne dans l'État nigérian du Niger, selon un responsable du Corps fédéral de... 18.01.2025

2025-01-18T19:05+0100

2025-01-18T19:05+0100

2025-01-18T19:05+0100

afrique subsaharienne

nigeria

accident

accident de la route

explosion

Un camion-citerne transportant 60.000 litres d'essence s'est renversé ce samedi 18 janvier au Nigeria, son explosion a tué au moins 70 personnes, a annoncé Kumar Tsukwam, chef du Corps fédéral de sécurité routière, cité par Vanguard.La tragédie a eu lieu près du carrefour de Dikko, sur la route reliant la capitale fédérale Abuja à la ville de Kaduna. Des véhicules et des magasins et d'autres entreprises ont été touchés par l'incendie.Lorsque le camion s'est renversé, des personnes se sont précipitées pour récupérer le carburant d'un camion-citerne, ce qui leur a coûté la vie, précise The Sun.

afrique subsaharienne

nigeria

2025

