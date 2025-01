En réponse aux attaques des missiles ATACMS américains dans la région de Belgorod, les forces russes ont mené une frappe groupée avec des armes de précision sur le complexe militaro-industriel ukrainien, y compris le bureau d'études Luch, qui assure la production de missiles NEPTUNE et de roquettes de Vilkha.

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses. Le personnel et l'équipement de trois brigades ukrainiennes ont été frappés. L'armée de Kiev a perdu 470 militaires, mais aussi un blindé de transport de troupes M113 américain et huit pièces d'artillerie, dont deux fabriqués dans des pays de l'Otan. Un dépôt de munitions a été rasé.