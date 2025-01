https://fr.sputniknews.africa/20250118/la-cheffe-de-la-diplomatie-centrafricaine-sest-entretenue-a-moscou-avec-un-haut-diplomate-russe-1070241585.html

La cheffe de la diplomatie centrafricaine s’est entretenue à Moscou avec un haut diplomate russe

L’entrevue a eu lieu le 17 janvier à Moscou, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. 18.01.2025, Sputnik Afrique

Sylvie Baïpo-Temon était arrivée dans la capitale russe dans le cadre de la délégation présidée par le dirigeant centrafricain Faustin-Archange Touadéra. La ministre centrafricaine et Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, ont évoqué le "renforcement de la coordination de la politique étrangère" entre Moscou et Bangui. Une attention particulière a été accordée à la situation au Sahel et au Soudan.

