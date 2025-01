https://fr.sputniknews.africa/20250118/kiev-aurait-remis-des-secrets-russes-et-sovietiques-a-la-cia-en-echange-de-cooperation-1070239101.html

Kiev aurait remis des secrets russes et soviétiques à la CIA en échange de coopération

Les services de renseignement ukrainiens ont fourni des informations sur la Russie à la CIA, qui a équipé des bases à la frontière russe et formé des officiers... 18.01.2025, Sputnik Afrique

Depuis 2014, la CIA américaine et les renseignements ukrainiens ont "secrètement forgé un partenariat profond" et même mené des opérations secrètes conjointes à travers le monde, a annoncé la chaîne de télévision ABC News,Selon la chaîne, l'ancien chef du renseignement militaire ukrainien (HUR), Valery Kondratyuk a remis de nombreux documents sur des secrets militaires soviétiques et russes aux États-Unis.Ces bases équipées par la CIA auraient servi à surveiller les communications russes et à lancer des opérations secrètes. À partir 2016, la collaboration se serait accélérée.En juillet 2024, un think-tank russe, le Laboratoire Intelligence Express (LIEKS), avait annoncé que la CIA avait financé la construction de bâtiments pour des unités d'espionnage électronique et des unités spéciales du GUR au centre de Kiev. Les deux édifices avaient été visés par des frappes d'armes de précision russes dès le debut de l'opération militaire spéciale. En décembre 2023, un ancien employé de la CIA, Marc Polymeropoulos, avait déclaré à la NBC que les États-Unis avaient entraîné des agents du GUR, structure qui joue un rôle important dans l'organisation d'actes de subversion sur le territoire russe. Le chef du HUR, Kyrylo Boudanov, avait reconnu l'implication de son service dans l'organisation d'attentats en Russie

