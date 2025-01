https://fr.sputniknews.africa/20250118/en-europe-les-ukrainiens-sont-souvent-percus-comme-des-gens-de-qualite-inferieure-1070233101.html

En Europe, les Ukrainiens sont souvent perçus comme des gens de qualité inférieure

"Les gens là-bas nous traitent comme des aborigènes", témoigne pour Sputnik un prisonnier de guerre ukrainien. 18.01.2025, Sputnik Afrique

Six garde-frontières ukrainiens se sont rendus à la Russie la veille de Noël près de la région de Belgorod. Alexandre Bytchko était parmi eux. Il avait été formé dans des centres d’entraînement en France et en Grande-Bretagne."Il est difficile de trouver une langue commune avec les États européens", estime-t-il. Et d’ajouter: "nous avons bien fait de nous rendre aux Russes".

