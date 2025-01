https://fr.sputniknews.africa/20250118/des-militaires-russes-neutralisent-un-groupe-dassaut-ukrainien--video-1070234130.html

Des militaires russes neutralisent un groupe d'assaut ukrainien – vidéo

Des militaires russes ont éliminé un groupe d'assaut ukrainien réfugié dans une cave, dans la région de Kharkiv, selon le ministère russe de la Défense. 18.01.2025, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

opération militaire

Le groupement russe Nord a détecté et neutralisé un groupe d'assaut ukrainien dans la région de Kharkiv.Les militaires ukrainiens se sont réfugiés dans la cave d'une maison, à l'abri des drones et de l'artillerie."Lorsque le bon moment s'est présenté, l'un des militaires russes, sous la couverture de ses camarades, s'est approché discrètement de la maison, a lancé un sac à dos contenant des mines antichars dans la cave et a fait exploser les combattants ukrainiens", a fait savoir la Défense russe.

ukraine, conflit ukrainien, opération militaire