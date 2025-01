https://fr.sputniknews.africa/20250118/crise-au-moyen-orient-resultat-de-la-politique-desastreuse-des-etats-unis-selon-nebenzia-1070237895.html

Crise au Moyen-Orient: résultat de "la politique désastreuse" des États-Unis, selon Nebenzia

La crise au Moyen-Orient a été provoquée par la politique défaillante des États-Unis, qui ont longtemps soutenu "inconditionnellement" les actions d'Israël... 18.01.2025, Sputnik Afrique

Les actions illégitimes d'Israël, soutenues par les États-Unis, portent atteinte aux efforts de maintien de la paix au Moyen-Orient, notamment au Liban.C'est ce qu'a affirmé le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée aux missions de paix au Liban et sur le plateau du Golan.Alors que le cessez-le-feu de 60 jours entre le Hezbollah et Tsahal touche à sa fin, plusieurs clauses de l'accord continuent d'être transgressées par Israël:Ce comportement illicite de l'État hébreu a jusqu'à très récemment été soutenu inconditionnellement par Washington, dont le cap politique défaillant n'a abouti qu'à la crise qui ravage actuellement tout le Moyen-Orient.Moscou appelle l'Onu à prendre des mesures à l'encontre d'Israël et salue l'initiative d'Alger d'envoyer au Liban "une mission de paix en guise de signal clair en faveur du maintien du cessez-le-feu", souligne le diplomate.

