Ce dinosaure, aussi grand qu'un tyrannosaure, habitait en Afrique il y a 95 millions d'années

Les paléontologues de l'Université de Munich ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure prédateur géant qui habitait en Afrique il y a 95 millions d'années, selon une étude publiée dans la revue PLOS One.Il s'agit d'une nouvelle interprétation des fossiles découverts en Égypte en 1914 et étudiés en 1940 par Ernst Stromer, un paléontologue allemand.À l'époque, les ossements avaient été attribués au genre africain Carcharodontosaurus (littéralement "lézard aux dents tranchantes"). En 1944, lors d'un bombardement de Berlin, les fossiles ont été détruits.Cependant, un étudiant en master à l'Université de Munich, a récemment réétudié les notes et les photos de Stromer et a constaté plusieurs traits qui diffèrent du Carcharodontosaurus: Les scientifiques ont conclu que les ossements appartenaient à une espèce de dinosaures inconnue qu'ils ont nommée Tameryraptor markgrafi, ou tameryraptor. Ils ont ainsi rendu hommage à l'Égypte ancienne, "Ta-Mery" signifiant "terre promise" en égyptien.Selon les estimations, la longueur de l'animal atteignait 10 mètres, soit un peu moins que la taille d'un tyrannosaure, le plus grand prédateur terrestre connu de la science.

