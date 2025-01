https://fr.sputniknews.africa/20250118/ce-chirurgien-burkinabe-utilise-une-technique-russe-pour-reparer-les-complications-de-fractures-1070235487.html

Ce chirurgien burkinabè utilise une technique russe pour réparer les complications de fractures

Adama Sidibé est un traumatologue-orthopédiste burkinabè. Il traite les lésions infectées de l'appareil locomoteur, s’occupe des défauts osseux et articulaires... 18.01.2025, Sputnik Afrique

"Il y a de l'espoir pour l'orthopédie au Burkina Faso": un chirurgien burkinabè utilise avec succès une technique unique russe pour réparer les complications de fractures Adama Sidibé est un traumatologue-orthopédiste burkinabè. Il traite les lésions infectées de l'appareil locomoteur, s’occupe des défauts osseux et articulaires en appliquant la méthode chirurgicale d'Ilizarov, une technique révolutionnaire russe, inventée par le médecin Gavriil Ilizarov dans les années 1950. "Nous recevons dans notre service ici beaucoup de cas de fractures ouvertes, et notamment la fracture ouverte de la jambe qui se complique le plus souvent de pseudarthrose septique, nécessitant une reconstruction osseuse", explique Adama Sidibé à Sputnik Afrique. Le médecin avait suivi une formation en Russie au Centre Ilizarov. Cette fois, il est venu à Moscou pour participer à un forum médical. La méthode d'Ilizarov, avance-t-il, est un procédé de traitement des lésions de l'appareil locomoteur utilisant des broches percutanées transosseuses fixées sur des anneaux et des tiges. "À ce jour, nous avons déjà traité sept cas en utilisant la méthode d'Ilizarov dans notre hôpital", note le specialiste. Adama Sidibé salue les discussions entre la Russie et le Burkina Faso pour la création de l’Association pour l'étude et l'application de la méthode d'Ilizarov (ASAMI). Avec l’aide russe, "nous comptons sur le renforcement des compétences des chirurgiens burkinabè", développe-t-il. L’avenir de la traumatologie et de l'orthopédie au Burkina Faso lui semble prometteur: ainsi, si en 2013, il n'y avait que trois orthopédistes dans le pays, "aujourd'hui nous sommes 67". "On pourra dire que il y a de l'espoir pour l'orthopédie au Burkina Faso", conclut-il.

