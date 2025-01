https://fr.sputniknews.africa/20250117/voici-pourquoi-le-depart-de-larmee-francaise-est-extremement-important-selon-un-panafricaniste-1070225460.html

Voici pourquoi le départ de l'armée française "est extrêmement important", selon un panafricaniste

Voici pourquoi le départ de l'armée française "est extrêmement important", selon un panafricaniste

"On ne peut pas décider souverainement de sa coopération militaire lorsqu'on a encore sur le sol des bases de l'ancienne puissance coloniale" 17.01.2025, Sputnik Afrique

Tel est l'avis exprimé à Sputnik Afrique par Amzat Boukari-Yabara, historien panafricaniste d'origine béninoise. Il s'est prononcé à l'occasion du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, héros de la RDC et fervent partisan de l'indépendance.Le départ de l'armée française "est extrêmement important si on veut que ces différents pays puissent réellement assumer leur souveraineté et redéfinir leur politique de sécurité".En outre, il a fait état d'"une mobilisation de la jeunesse qui estime qu'il faut en finir avec les dernières marques du colonialisme". Pour elle, "la question des bases militaires fait évidemment référence à toute une présence de domination, de contrôle des intérêts africains depuis l'extérieur".

