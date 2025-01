Un hiérarque de l’Église orthodoxe russe a visité Nairobi

https://fr.sputniknews.africa/20250117/un-hierarque-de-leglise-orthodoxe-russe-a-visite-nairobi-1070225121.html

Le métropolite Constantin de Zaraïsk, exarque patriarcal russe d'Afrique, est arrivé dans la capitale kényane le 14 janvier. 17.01.2025, Sputnik Afrique

Le lendemain, il a eu une réunion avec les représentants de diocèses locaux autour des questions de la cure et de la mise en place de paroisses. À son issue, le métropolite a offert au clergé des icônes et des objets de culte. L'Exarque a également rencontré les ambassadeurs russes du Kenya et du Burundi. Les échanges se sont portés sur la vie des paroisses et des projets de l'Exarchat patriarcal d'Afrique dans ces deux pays. Le métropolite Constantin a ensuite visité l'école primaire en l'honneur du Grand Martyr Panteleïmon, prise en charge par l'Église orthodoxe russe. L'hiérarque s'est entretenu avec la direction de l'établissement et a fait un don de nourriture et de friandises aux élèves.

