Trêve à Gaza: tous les différends avec Israël sont résolus, selon le Hamas

Trêve à Gaza: tous les différends avec Israël sont résolus, selon le Hamas

Le Hamas a annoncé avoir résolu tous les différends avec Israël concernant les conditions de la trêve dans la bande de Gaza. 17.01.2025, Sputnik Afrique

Le Hamas et Israël ont résolu tous leurs différends concernant l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a annoncé le mouvement palestinien.Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé la signature de l'accord entre Israël et le Hamas, rapporte le Jerusalem Post.Benjamin Netanyahu a chargé le gouvernement de travailler à la préparation de l'accueil des prisonniers qui seront libérés dans le cadre de cet accord.Le premier groupe peut arriver déjà ce dimanche, à condition de l'approbation par le gouvernement, précise l'instance.Plus tôt dans la journée, le site Axios a rapporté la signature à Doha de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avec la participation des États-Unis et du Qatar.

