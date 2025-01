https://fr.sputniknews.africa/20250117/les-sanctions-antirusses-ont-mis-a-mal-la-competitivite-de-lue-constate-un-depute-slovaque-1070222412.html

Les sanctions antirusses ont mis à mal la compétitivité de l'UE, constate un député slovaque

Les sanctions antirusses ont mis à mal la compétitivité de l'UE, constate un député slovaque

"Toutes les sanctions que l'Union européenne a adoptées à l'encontre de la Russie -ces paquets, je pense, sont déjà au nombre de 16- ont un impact négatif sur...

Selon lui, l'UE n'est plus concurrentielle car les ressources comme le gaz ou le pétrole sont des produits de base importants qui déterminent le coût de la production. Bruxelles devrait repenser son approche à l'égard des sanctions antirusses et décider si elles ont encore un sens, préconise le parlementaire. En tant que membre de l'UE, la Slovaquie aimerait entamer des actions pour réévaluer certaines décisions et "arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis", ajoute M.Gašpar.

