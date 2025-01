https://fr.sputniknews.africa/20250117/le-premier-ministre-malien-en-visite-au-ghana-1070229449.html

Le Premier ministre malien en visite au Ghana

Sputnik Afrique

Le Général Abdoulaye Maïga a été reçu jeudi par le nouveau Président ghanéen John Dramani Mahama, investi le 7 janvier. 17.01.2025, Sputnik Afrique

L'homme d'État malien a porté un message du Président Assimi Goïta au dirigeant du Ghana.L'entretien a notamment porté sur les liens de coopération entre les deux pays. John Dramani Mahama et Abdoulaye Maïga ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales pour lutter contre la montée du terrorisme et l’instabilité en Afrique de l’Ouest, selon les médias.Les deux hommes ont souligné la nécessité d'une action collective pour garantir la sécurité dans la sous-région. Le Mali et le Ghana se disent prêts à renforcer leur partenariat pour faire progresser la vision commune d'une Afrique prospère et souveraine.

