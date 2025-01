https://fr.sputniknews.africa/20250117/le-benin-appelle-a-surmonter-les-tensions-regionales-pour-lutter-contre-le-terrorisme-1070226463.html

Le Bénin appelle à surmonter les tensions régionales pour lutter contre le terrorisme

Le Bénin appelle à surmonter les tensions régionales pour lutter contre le terrorisme

Malgré ses tensions avec Niamey, le Bénin appelle les voisins à unir les efforts face au terrorisme, selon son chef d’état-major. 17.01.2025, Sputnik Afrique

Cotonou appelle les pays voisins du Bénin à coordonner leurs efforts pour contrer ensemble le terrorisme dans la région.Le chef d’état-major béninois a fait cette déclaration suite à l'attaque du Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (JNIM) dans le nord du pays mercredi dernier."Nous recherchons cette synergie d’action avec tous les pays du voisinage", a assuré le général Gbaguidi, évoquant une collaboration bien établie avec le Burkina Faso et le Togo.L'appel intervient dans un contexte de tensions diplomatiques entre le Bénin et le Niger, ce dernier accusant Cotonou de collusion avec la France pour entraver la transition.Le chef d’état-major souligne ainsi la nécessité de surmonter les différends afin de donner aux terroristes une riposte coordonnée.

bénin, togo, burkina faso, niger, terrorisme