L'Afrique rejette l'Otan à cause de ses méthodes d'entrainement dépassées, selon un expert ghanéen

L'Afrique rejette l'Otan à cause de ses méthodes d'entrainement dépassées, selon un expert ghanéen

Cette obsolescence a été récemment mise en avant par un prisonnier de guerre ukrainien, rappelle à Sputnik Afrique le doyen des affaires académiques au Collège... 17.01.2025, Sputnik Afrique

De plus, l'Alliance échoue en Afrique et en Ukraine parce qu'elle "est grossière et veut imposer sa doctrine", pointe Vladimir Antwi-Danso. Le fait que l'Otan insiste sur les "normes démocratiques" pendant un conflit actif est perçue comme insensible et inefficace lorsque les gens souffrent, ajoute-t-il. Il note que les pays africains trouvent des alternatives à l'Otan et se tournent de plus en plus vers la Russie. Et d'ajouter que la recherche d'autres partenaires en matière de sécurité se poursuivra "tant que l'Otan cherchera à refouler les besoins de la population en essayant de s'imposer". Selon M.Antwi-Danso, les efforts de l'Otan pour maintenir son influence en Ukraine créent un risque de fragmentation parce que son succès n'est pas apparent. Les échecs en Afrique et la fin de la guerre en Ukraine conduiront à une refonte globale de l'Alliance nord-atlantique et de la sécurité mondiale, conclut-il.

