Kiev envoie de plus en plus de renforts dans la région de Koursk, selon un commandant russe

Kiev utilise massivement les armes occidentales et envoie de plus en plus de renforts dans la région de Koursk. Mais ces mesures ne donnent pas de résultats... 17.01.2025, Sputnik Afrique

Kiev utilise massivement les armes occidentales et envoie de plus en plus de renforts dans la région de Koursk.C'est ce qu'a raconté à Sputnik un commandant d'une unité de blindés de transport de troupes. Le militaire a également constaté la présence de mercenaires étrangers "dont les paroles ont été entendues par les interceptions radio".Or, ni les équipements occidentaux, ni les unités d'élite et les mercenaires étrangers n'ont permis à l'Ukraine d'atteindre des résultats significatifs. Toutes ses tentatives de contre-offensives ont été contrées par les forces armées russes, a-t-il précisé.

