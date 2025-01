https://fr.sputniknews.africa/20250117/khartoum-condamne-les-sanctions-us-a-lencontre-du-chef-de-son-armee--1070221500.html

Khartoum condamne les sanctions US à l'encontre du chef de son armée

Les sanctions américaines visant Abdel Fattah al-Burhan manquent de justice et sont sans fondement, a déclaré le ministère soudanais des Affaires étrangères. 17.01.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, cette décision est irrespectueuse envers le peuple qui soutient M.al-Burhan et sa lutte contre les Forces de soutien rapide (FSR). Pour Khartoum, Washington soutient ainsi les "auteurs du génocide", ce qui ne dissuadera pas le peuple de résister aux "milices terroristes". Plus tôt, les États-Unis ont conclu que les FSR et les milices alliées étaient responsables d'un génocide au Soudan, citant leurs attaques contre les civils, le meurtre systématique des membres de certains groupes ethniques et le ciblage des femmes et des jeunes filles pour les abus et les viols.

