En direct: Les Présidents russe et iranien tiennent une conférence de presse après leur entretien

Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian se sont rencontrés ce 17 janvier à Moscou en vue de signer un nouvel accord de partenariat stratégique global et de discuter de diverses questions dont la sécurité, le programme nucléaire iranien, l'agenda régional et international, la situation au Moyen-Orient. Suivez la conférence de presse avec Sputnik.