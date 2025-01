https://fr.sputniknews.africa/20250117/chaque-pays-reflechit-en-fonction-de-ses-relations-touadera-sur-le-repli-des-troupes-occidentales-1070223697.html

"Chaque pays réfléchit en fonction de ses relations", Touadéra sur le repli des troupes occidentales

Tout État "est souverain" et prend les décisions selon ses choix, a répondu Faustin-Archange Touadéra. Dans une interview à Sputnik Afrique, le Président... 17.01.2025, Sputnik Afrique

"Je ne peux pas commenter la prise de position d'un certain nombre de pays. Je ne peux que parler de mon pays", a ajouté le chef d'État. Les soldats français ont quitté le sol centrafricain en 2022, et depuis, leur présence a été contestée par plusieurs autres pays. La France a dû se retirer de trois pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Fin 2024, le Sénégal et le Tchad ont également annoncé leur intention de se libérer des troupes françaises. Au Tchad, le retrait devra s'achever d'ici le 31 janvier.

