https://fr.sputniknews.africa/20250116/outils-en-pierre-vieux-de-40000-ans-en-guinee-equatoriale-lumiere-nouvelle-sur-levolution-humaine-1070211806.html

Outils en pierre vieux de 40.000 ans en Guinée équatoriale: lumière nouvelle sur l'évolution humaine

Outils en pierre vieux de 40.000 ans en Guinée équatoriale: lumière nouvelle sur l'évolution humaine

Sputnik Afrique

Des outils en pierre vieux de 40 000 ans découverts en Guinée équatoriale prouvent la conquête précoce par l'Homo sapiens de la forêt tropicale et renseignent... 16.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-16T17:45+0100

2025-01-16T17:45+0100

2025-01-16T17:45+0100

archéologie

fouilles

guinée équatoriale

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1e/1069487733_0:1184:2048:2336_1920x0_80_0_0_dcd19a2c67359a3f81710675fdcd8c1b.jpg

Des outils en pierre vieux de 40.000 ans trouvés en Guinée équatoriale jettent une lumière nouvelle sur l'évolution humaine.Il s'agit des toutes premières preuves de la présence de l'Homo sapiens dans la forêt tropicale au cours du Pléistocène supérieur.Lors des fouilles, 418 artefacts ont été découverts, destinés notamment à la chasse, au traitement de matériaux et à la circulation à travers une végétation épaisse. Leur âge est situé entre 20.000 et 76.000 ans. La découverte a été réalisée à Río Campo avec la participation du Musée national des sciences naturelles d'Espagne (MNCN-CSIC) et de l'Institut Catalan de Paléoécologie Humaine et d'Évolution Sociale (l’IPHES-CERCA), selon Archaeology News.Ces outils suggèrent une transmission continue de connaissances techniques au cours des millénaires en Afrique centrale et australe.Les résultats soulignent le rôle de l’Afrique centrale dans la reconstruction de diverses stratégies adaptatives des premiers humains, a déclaré pour sa part le professeur Antonio Rosas, chercheur principal du MNCN-CSIC.

guinée équatoriale

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

archéologie, fouilles, guinée équatoriale