L'armée nigérienne va sécuriser le pipeline qui achemine le pétrole jusqu'au Bénin

L'armée nigérienne va sécuriser le pipeline qui achemine le pétrole jusqu'au Bénin

Le ministère de la Défense nationale a signé le 14 janvier deux protocoles d'accords avec la China National Petroleum Corporation concernant la sécurisation... 16.01.2025, Sputnik Afrique

Cet événement marque un "tournant majeur dans la coopération énergétique entre le Niger et la République Populaire de Chine", a souligné le secrétaire général de la Défense. Le patron de la CNPC NP a pour sa part noté que les forces armées "ont toujours été le soutien le plus solide" et ont établi une "barrière de sécurité infranchissable autour des sites pétroliers". La CNPC exploite les gisements d’Agadem et commercialise le pétrole nigérien. En novembre 2023, le Niger avait inauguré un oléoduc qui permettait d'acheminer le brut jusqu'au port béninois Sèmè Kpodji.

