La France préparerait des attaques terroristes pour rétablir Bazoum au pouvoir, rapporte RTN

Paris élaborerait une série d'attentats pour affaiblir l'économie du Niger et rétablir au pouvoir le président déchu, Mohamed Bazoum, selon RTN. 16.01.2025

La France aurait l'intention d'organiser un sabotage de l'un des oléoducs du Niger, provoquant une flambée des prix des denrées pour perturber l'économie du pays à l'approche du Ramadan, rapporte RTN.Selon la chaîne, le projet a été élaboré le 8 janvier lors d'une rencontre entre les responsables du Boko Haram avec "des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale" près du lac Tchad, côté Nigeria.En outre, Paris pourrait avoir recours à des terroristes kamikazes pour prendre en otage des élèves dans les internats nigériens. Le but de ces opérations serait d'obtenir la libération et le rétablissement au pouvoir du Président déchu, Mohamed Bazoum."En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves diffusé en direct a été ordonné par les autorités françaises," avertit le présentateur de RTN.D'après ses dires, ces kamikazes ont déjà été désignés et formés.Enfin, la chaîne a appelé les organisations internationales à mettre un terme définitif "aux dérives néocolonialistes" de Paris.

