Le Président de la République centrafricaine s'entretiendra avec Vladimir Poutine ce jeudi à Moscou

Le Président de la République centrafricaine s'entretiendra avec Vladimir Poutine ce jeudi à Moscou

Divers sujets seront au menu de leur discussion prévue ce 16 janvier, notamment la politique, le commerce, l'économie, le domaine humanitaire, ainsi que les... 16.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-16T11:18+0100

2025-01-16T11:18+0100

2025-01-16T11:18+0100

négociations

russie

république centrafricaine

Faustin-Archange Touadéra a déjà rencontré la présidente du Sénat russe, à l'approche des négociations avec le Président russe. Il est arrivé à Moscou dans la matinée du 15 janvier. La visite du Président centrafricain en Russie démontre le niveau élevé des relations amicales, a assuré la présidente du Sénat russe. Selon Valentina Matvienko, la relation entre la Russie et la RCA se développe de manière dynamique et se construise dans un esprit de respect mutuel et de partenariat constructif.Cette visite actuelle contribuera à renforcer l'amitié entre les deux pays, a-t-elle indiqué. Enfin, les législateurs russes feront tout pour mettre en œuvre les accords avec la République centrafricaine, conclut Mme Matvienko. La dernière fois, les dirigeants - Poutine et Touadéra - se sont rencontrés lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023.

2025

