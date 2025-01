https://fr.sputniknews.africa/20250116/le-mali-lance-la-construction-dun-complexe-multisports-un-projet-phare-1070203678.html

Le Mali lance la construction d'un complexe multisports, un projet phare

Assimi Goïta a donné le coup d'envoi de la construction d'un complexe multisports à Koulikoro, le 15 janvier. Il s'agit d'un projet phare pour le sport... 16.01.2025, Sputnik Afrique

Le 15 janvier, le Président de la transition, Assimi Goïta, a procédé à la pose de la première pierre d'un futur complexe multisports de Koulikoro.Mali-ARENA sera un lieu emblématique pour les compétitions nationales et internationales, explique la présidence.Conçu sous la forme d'une calebasse à deux étages, le bâtiment aura une capacité d'accueil de 10.000 places. Il sera doté d'équipements aux normes internationales, de salles VIP, de vestiaires, d'une salle de conférences, d'un restaurant, d'une salle de physiothérapie et de bureaux.Le projet s’inscrit dans la stratégie du gouvernement de "refondation nationale" par le biais du sport "comme vecteur d’unité, de discipline et d’espoir", a noté le bureau du Président malien.

