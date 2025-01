https://fr.sputniknews.africa/20250116/lafrique-du-sud-salue-le-cessez-le-feu-dans-la-bande-de-gaza-1070202700.html

L'Afrique du Sud salue le cessez-le-feu dans la bande de Gaza

L'Afrique du Sud salue l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas après 15 mois de combats, a fait savoir son ministère des Affaires étrangères. 16.01.2025, Sputnik Afrique

La diplomatie sud-africaine salue le cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui doit jeter les bases d'une paix durable, qui comprend la création d'un État palestinien à part entière, indépendant et viable.Dans son communiqué, le ministère a appelé à respecter les mesures prescrites par la CIJ et à lever toutes les contraintes à l'acheminement de l'aide humanitaire qui doit être dirigée immédiatement et massivement vers la région.Mercredi, le Premier ministre du Qatar a annoncé qu'Israël et le Hamas ont convenu, par la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, d'un cessez-le-feu de 42 jours avec la libération de 33 otages israéliens, y compris des militaires et des femmes civiles. L'accord entrera en vigueur le 19 janvier.

