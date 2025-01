https://fr.sputniknews.africa/20250116/la-banque-des-brics-emet-des-obligations-panda-pour-pres-de-835-millions-de-dollars-1070205744.html

La banque des BRICS émet des obligations panda pour près de 835 millions de dollars

La banque des BRICS émet des obligations panda pour près de 835 millions de dollars

Sputnik Afrique

L'émission à hauteur de 6 milliards de yuans avec une maturité de 5 ans au taux de 1,7% a été menée le 14 janvier, a annoncé la Nouvelle banque de... 16.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-16T11:57+0100

2025-01-16T11:57+0100

2025-01-16T11:57+0100

brics

obligations

nouvelle banque de développement (ndb)

chine

yuan

investisseurs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1c/1066780615_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1e626db0616b71d34c46bae2b28c9739.jpg

Le bénéfice sera utilisé pour financer des projets d'infrastructure et de développement durable qui iront aux membres des BRICS, a précisé l'institution financière. Selon cette dernière, l'émission des titres a suscité l'intérêt de plus de 20 investisseurs, dont des banques centrales, des institutions officielles, des trésoreries bancaires et des compagnies d'assurance, de nombreuses régions. Avec cette opération, le montant total des obligations panda émises par la NDB a atteint 61,5 milliards de renminbi. Les obligations panda sont des obligations émises en Chine continentale par des émetteurs étrangers.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, obligations, nouvelle banque de développement (ndb), chine, yuan, investisseurs