Rwanda: du pétrole découvert dans le bassin du lac Kivu

Rwanda: du pétrole découvert dans le bassin du lac Kivu

"La bonne nouvelle est que nous avons du pétrole", a déclaré devant le Parlement le directeur général du bureau rwandais des Mines, du pétrole et du gaz, cité... 15.01.2025

La prospection a permis de constater la présence de brut dans 13 puits, a ajouté Francis Kamanzi. Plus tard, le RMB a publié une déclaration précisant qu'une étude sismique avait permis d'identifier "13 poches structurelles et emplacements de forage potentiels pour confirmer la présence et la nature des hydrocarbures". Le Rwanda extrait déjà du gaz méthane du lac Kivu et effectue des tests et des fouilles exploratoires depuis plus d’une décennie.

