Moscou entame des livraisons de blé au Togo

La première cargaison, de 27.000 tonnes, a été expédiée vers le pays africain, a annoncé l'agence vétérinaire et phytosanitaire de Russie, Rosselkhoznadzor. 15.01.2025, Sputnik Afrique

En amont, des tests sur la sécurité et la qualité du lot avaient été réalisés, avec à leur issue la délivrance de certificats de conformité. La Russie a augmenté ses importations de blé vers l'Afrique de 35% au cours des 10 premiers mois de 2024. Parmi les plus gros acheteurs figurent l'Égypte, l'Algérie et le Kenya. Les livraisons au Maroc ont été multipliées par 6, au Nigéria par 3,7 et au Kenya par 1,4. L'Éthiopie, la Sierra Leone, Djibouti ont repris leurs achats de blé russe l'année dernière.

