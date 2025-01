https://fr.sputniknews.africa/20250115/lopep-a-augmente-sa-production-de-petrole-de-170000-barils-par-jour-bpj-en-decembre-1070196657.html

L'Opep+ a augmenté sa production de pétrole de 170.000 barils par jour en décembre

L'Opep+ a augmenté sa production de pétrole de 170.000 barils par jour en décembre

Sputnik Afrique

Et ce, grâce aux pays africains. La production a ainsi dépassé les plans, selon le rapport de janvier de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 15.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-15T17:19+0100

2025-01-15T17:19+0100

2025-01-15T17:33+0100

pétrole

opep

production

production petrolière

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

Le Nigeria a enregistré la plus forte hausse de sa production en décembre, de 140.000 bpj à hauteur de 1,51 million de bpj.Le Gabon l'a augmentée de 10.000 bpj, pour atteindre 250.000 bpj; la République du Congo a affiché la production de 260.000 bpj (+20.000).Huit pays de l'Opep+, dont la Russie et l'Arabie saoudite, ont réduit leur production d'un total de 2,2 millions de bpj à partir de début 2024 pour équilibrer le marché.À partir d’octobre 2024, ces pays prévoyaient de commencer à lever progressivement les restrictions. Toutefois, cette mesure a d'abord été reportée à décembre, puis à fin 2024, et finalement à fin mars 2025.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pétrole, opep, production, production petrolière